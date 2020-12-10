Умер обладатель "Золотого мяча" 1982 года Паоло Росси

Ушёл из жизни легендарный итальянский футболист Паоло Росси.

Бывшему форварду "Ювентуса" и "Милана" было 64 года. Причина смерти пока неизвестна.

Росси становился обладателем "Золотого мяча" по итогам 1982 года. В том году он выиграл Чемпионат Мира со сборной Италии, став лучшим бомбардиром турнира с 6 забитыми голами. На клубном уровне нападающий взял 6 трофеев в составе "Ювентуса".

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