Умер один из лучших футбольных арбитров в истории СССР

На 79-м году жизни скончался известный советский арбитр Валерий Бутенко, сообщает официальный сайт РФС.

В бытность футболистом Бутенко выступал за московское "Динамо", киселевский "Шахтер", "Сахалин" и "Фрезер". После завершения карьеры стал футбольным арбитром. 13 раз входил в число лучших судей по итогам сезона.

Бутенко был удостоен памятной золотой медали за то, что отсудил более 100 матчей. В 1981 году стал арбитром международной категории ФИФА. Работал на матчах чемпионата Европы-1984 и 1988, а также чемпионатов мира-1986 и 1990.

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