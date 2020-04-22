Умер один из основателей тульского "Арсенала"

На 81-м году жизни скончался один из основателей тульского "Арсенала" Юрий Тарасов, сообщает официальный сайт клуба.

Причины смерти не разглашаются. Известно лишь о тяжелой болезни экс-футболиста.

Тарасов являлся уроженцем Тулы. В бытность футболистом играл за местное "Торпедо". В начале 90-х стал одним из учредителей профессионального футбольного клуба "Арсенал". Лучшим достижением клуба на сегодняшний день является седьмое место в чемпионате России по итогам сезона-2017/18.

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