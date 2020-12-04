Умер отец братьев Миранчуков

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Умер отец братьев Миранчуков

Андрей Миранчук, отец футболистов Алексея и Антона Миранчуков, ушёл из жизни в возрасте 51 года.

Как пишет "Комсомольская правда", мужчине стало плохо после возвращения из командировки. Его госпитализировали в краснодарскую больницу, но врачи оказались бессильны.

Сообщается, что Миранчук-старший умер при температуре 41.

"Просто подумал о тебе, и остановилось сердце. Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда", - написал в сторис инстаграма Алексей Миранчук, подтвердив факт трагедии.

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