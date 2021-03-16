Умер отец Леонида Федуна

В семье владельца московского "Спартака" Леонида Федуна произошла трагедия.

Ушёл из жизни его отец Арнольд Федун. Ему было 92 года.

Пресс-служба "красно-белых" выразила соболезнования родным и близким умершего.

Арнольд Федун - известный врач. В своё время он был главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР.

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