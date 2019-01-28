Умер отец Рабьо
У полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо умер отец, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, Мишель Провост скончался накануне после продолжительной болезни - 12 последних лет он был парализован.
Стоит отметить, что ранее в январе умерла бабушка футболиста.
Напомним, что Рабьо близок к уходу из ПСЖ. Главным претендентом на него с недавних пор стал лондонский "Тоттенхэм". Ранее интерес к игроку проявляла "Барселона".
Не пропустите: Стало известно, какие условия контракта "Тоттенхэм" предлагает Рабьо. | http://soccernews.ru
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|7
|Ницца
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|Ним
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|Тулуза
|22
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|Нант
|21
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|22
|18
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|Монако
|22
|15
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|Генгам
|22
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