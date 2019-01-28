Умер отец Рабьо

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Умер отец Рабьо

У полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо умер отец, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, Мишель Провост скончался накануне после продолжительной болезни - 12 последних лет он был парализован.

Стоит отметить, что ранее в январе умерла бабушка футболиста.

Напомним, что Рабьо близок к уходу из ПСЖ. Главным претендентом на него с недавних пор стал лондонский "Тоттенхэм". Ранее интерес к игроку проявляла "Барселона".

Не пропустите: Стало известно, какие условия контракта "Тоттенхэм" предлагает Рабьо. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Хотел-бы написать,что я подумал,но я придержу это в себе.

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