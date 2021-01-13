Умер отец тренера "Локомотива" Марко Николича

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Умер отец тренера "Локомотива" Марко Николича

У главного тренера "Локомотива" Марко Николича умер отец, сообщается на официальном сайте московского клуба.

"В семье главного тренера "Локомотива" Марко Николича случилась трагедия. От инсульта умер отец Марко. ФК "Локомотив" выражает соболезнования Марко и его семье", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Причиной смерти стал инсульт.

41-летний Николич тренирует "Локомотив" с июня 2020 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на групповом этапе Лиги Чемпионов и завершила выступления в еврокубках. В Российской Премьер-Лиге клуб занимает восьмое место после 19 туров.

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