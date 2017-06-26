Умер отец Жозе Моуринью

Португальское издание A Bola сообщает, что в воскресенье в возрасте 79 лет умер отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Феликс Моуринью также как и его сын имеет отношение к футболу. С 1956 по 1974 год он играл на позиции вратаря за "Виторию Сетубал" и "Белененсиш". А с 1976 по 1996 год тренировал ряд португальских клубов.

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