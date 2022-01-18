Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"
Мадридский "Реал" сообщил о смерти легенды клуба Пако Хенто. Ему было 88 лет.
Нападающий почти всю карьеру провёл в составе "сливочных" - с 1953 по 1971 год.
Испанец забил 182 гола в 600 матчах и выиграл с "Реалом" 23 трофея. Всего два дня назад Марсело повторил этот рекорд по титулам в футболке "бланкос".
Хенто с 60-х годов прошлого века остаётся единственным футболистом в истории с 6 победами в Кубке / Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best
-
Главные новости дня: 17 января
-
Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А
-
"Фиорентина" Кокорина уничтожила "Дженоа" в матче Серии А
-
Алжирец Яхья получил важную должность в "Спартаке"
Лента новостей
-
Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"
-
Коларов задумался о завершении карьеры
-
Тюкавин рассказал о своём отношении к "Спартаку"
-
Шевченко не возглавит "Бенфику"
-
Ибрагимович сыграл юбилейный матч за "Милан"
-
СМИ узнали, какой клуб АПЛ предложил контракт Эриксену
-
"Сампдория" уволила главного тренера
-
1
Голосование ФИФА: кого поддержали Месси, Роналду, Левандовски и Салах
-
"Вулверхэмптон" купил 11-го португальца
-
Медина назвал свою мечту, которую воплотил ЦСКА
-
1
Роналду прокомментировал получение специальной награды от ФИФА
-
Лунев выбыл на длительный срок: подробности
-
Вагнер Лав продолжит карьеру в Дании
-
1
Агент Бензема раскритиковал символическую сборную года от ФИФА
-
1
Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best
-
Главные новости дня: 17 января
-
Фред отреагировал на информацию о крупном конфликте внутри "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА показал первый гол Медины на тренировке (видео)
-
Хабиб ярко высказался о Бекхэме
-
Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14