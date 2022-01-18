Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"

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Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"

Мадридский "Реал" сообщил о смерти легенды клуба Пако Хенто. Ему было 88 лет. 

Нападающий почти всю карьеру провёл в составе "сливочных" - с 1953 по 1971 год.

Испанец забил 182 гола в 600 матчах и выиграл с "Реалом" 23 трофея. Всего два дня назад Марсело повторил этот рекорд по титулам в футболке "бланкос".

Хенто с 60-х годов прошлого века остаётся единственным футболистом в истории с 6 победами в Кубке / Лиге Чемпионов.

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