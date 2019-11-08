Умер победитель Евро-1960 Анатолий Крутиков

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Умер победитель Евро-1960 Анатолий Крутиков

Ушёл из жизни легендарный советский защитник Анатолий Крутиков.

Сообщается, что бывший игрок московского "Спартака" и сборной СССР умер в возрасте 86 лет.

Крутиков выступал за "Спартак" с 1959 по 1968 год, сыграл 295 матчей и забил 11 голов. Чемпион Советского Союза, двукратный обладатель Кубка страны.

Цвета сборной СССР Анатолий Фёдорович защищал с 1959 по 1963 год, провёл 9 игр. Победитель Чемпионата Европы 1960 года.

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