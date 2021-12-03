Умер последний чемпион мира 1954 года Хорст Эккель

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Умер последний чемпион мира 1954 года Хорст Эккель

Фото твиттер сборной Германии

В возрасте 89 лет ушёл из жизни бывший игрок сборной Германии Хорст Эккель.

Пресс-служба "Бундестим" выразила соболезнования в связи со смертью футболиста, напомнив, что он был последним чемпионом мира 1954 года.

На клубном уровне Эккель выступал за "Кайзерслаутерн" и "Рохлинг Фёльклинген". За сборную ФРГ сыграл 32 матча.

Немцы в финале ЧМ-1954 победили Венгрию со счётом 3:2 и впервые в истории стали чемпионами мира.

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