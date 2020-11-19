Умер рекордсмен чемпионата Нидерландов по числу сыгранных матчей

В возрасте 77 лет ушёл из жизни бывший вратарь ПСВ и сборной Нидерландов Пим Дусбург.

Экс-голкипер является рекордсменом чемпионата своей страны по числу сыгранных матчей - 687.

Дусбург - двукратный чемпион Нидерландов и серебряный призёр Чемпионата Мира 1978 года.

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