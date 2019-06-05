Умер создатель Лиги Чемпионов Леннарт Юханссон

Во вторник, 4 июня, ушёл из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Функционер умер в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

Юханссон занимал пост руководителя УЕФА с 1990 по 2007 год, что является абсолютным рекордом. В 1998 году швед претендовал на должность главы ФИФА, но проиграл выборы Йозефу Блаттеру.

Юханссон считается одним из создателей Лиги Чемпионов. При нём был реформирован Кубок Чемпионов, который является предшественником нынешнего турнира.

Стоит отметить, что в 1999 году легендарный менеджер стал кавалером российского ордена Дружбы.

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