Умер уникальный сотрудник "Шахтера": он работал в клубе полвека

Теги шахтер донецк

Умер уникальный сотрудник "Шахтера": он работал в клубе полвека

В возрасте 78 лет скончался легендарный незрячий массажист донецкого "Шахтера" Владимир Ткаченко, сообщает пресс-служба клуба.

"ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича", - говорится в заявлении "горняков".

Ткаченко проработал в "Шахтере" 50 лет. Практически всю свою карьеру в донецком клубе Ткаченко работал будучи незрячим, так как его зрение стало ухудшаться еще в детстве. Впрочем, массажист научился определять футболистов на ощупь.

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