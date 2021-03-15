Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР
В России в возрасте 81 года скончался серебряный призер чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрий Шикунов, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Шикунов в бытность футболистом выступал за "Торпедо" из Таганрога, ростовский СКА и "Ростсельмаш". Серебряный призер чемпионата СССР 1966 года. Входил в список 33 лучших футболистов СССР по итогам 1960 и 1961 годов.
После завершения карьеры футболиста Шикунов стал начальником команды в ростовском СКА, затем вошел в тренерский штаб "Ростсельмаша", а через несколько лет возглавил "Шахтер" из города Шахты.
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Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
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