Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР

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Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР

В России в возрасте 81 года скончался серебряный призер чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрий Шикунов, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Шикунов в бытность футболистом выступал за "Торпедо" из Таганрога, ростовский СКА и "Ростсельмаш". Серебряный призер чемпионата СССР 1966 года. Входил в список 33 лучших футболистов СССР по итогам 1960 и 1961 годов.

После завершения карьеры футболиста Шикунов стал начальником команды в ростовском СКА,  затем вошел в тренерский штаб "Ростсельмаша", а через несколько лет возглавил "Шахтер" из города Шахты.
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