Умерла мать форварда "Спартака" Соболева

В семье нападающего московского "Спартака" Александра Соболева произошла трагедия.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", умерла мать футболиста. В связи с этим клуб выразил соболезнования 23-летнему форварду.

По информации журналиста Ивана Карпова, женщина скончалась от сердечного приступа.

Соболев перешёл в "Спартак" зимой из "Крыльев Советов", в его активе 13 матчей, 3 гола и 2 ассиста.

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