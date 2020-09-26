"Умный" автобус не дал английскому клубу уехать на матч чемпионата

Футболистам "Оксфорда" пришлось добираться на такси на матч Первой английской лиги с "Аккрингтоном", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "умный" клубный автобус "Оксфорда" заблокировался после того, как его обработали дезинфектором со спиртом. Перед каждой поездкой автобус "требует" от водителя сдавать тест на алкоголь. Датчики системы отреагировали на запах спиртового геля и это привело к блокировке автобуса на шесть часов.

Несмотря на это, "Оксфорд" разгромил "Аккрингтон" со счетом 4:1.

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