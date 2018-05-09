Умтити беспокоит колено

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити испытывает дискомфорт в левом колене, сообщает официальный сайт клуба.

По этой причине французский центрбек пропустит сегодняшний матч против "Вильярреала".

В этом сезоне 24-летний Умтити сыграл за "Барселону" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru