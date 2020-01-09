Умтити близок к уходу из "Барселоны"

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Умтити близок к уходу из "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

По информации Metro, "сине-гранатовые" готовы продать француза в январе при чём за скромные по нынешним меркам 23,5 миллиона евро.

На 26-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" всего 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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