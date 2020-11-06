Умтити близок к уходу из "Барселоны" на правах аренды

Теги барселоналионсамюэль умтититрансферы

Умтити близок к уходу из "Барселоны" на правах аренды

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, вероятнее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Todo Fichajes, 26-летний футболист близок к уходу в "Лион" на правах аренды.

Сообщается, что клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по переходу игрока.

В этом сезоне Умтити не провёл за "Барсу" ни одного матча, поскольку главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман не рассчитывает на него.

Французский центрбек является воспитанником "Лиона", цвета которого он защищал на разных уровнях с 2001 по 2016 год.

Не пропустите: Экс-директор "Барселоны": "Алексей Миранчук присутствовал в списке игроков, за которыми следил клуб". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре

39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов