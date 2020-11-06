Умтити близок к уходу из "Барселоны" на правах аренды

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, вероятнее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Todo Fichajes, 26-летний футболист близок к уходу в "Лион" на правах аренды.

Сообщается, что клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по переходу игрока.

В этом сезоне Умтити не провёл за "Барсу" ни одного матча, поскольку главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман не рассчитывает на него.

Французский центрбек является воспитанником "Лиона", цвета которого он защищал на разных уровнях с 2001 по 2016 год.

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