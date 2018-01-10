Умтити близок к возвращению в строй

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Умтити близок к возвращению в строй
Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист провел часть тренировки в общей группе. В ближайшие недели француз сможет вернуться в строй.

Напомним, что он получил травму бедра в начале декабря и выбыл примерно на два месяца.

В этом сезоне 24-летний Умтити провел за "Барселону" 19 матчей.

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