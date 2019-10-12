Умтити близок к возвращению в строй
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити близок к возвращению в строй после очередной травмы.
Как сообщает Marca, 25-летний француз должен возобновить тренировки на следующей неделе. Напомним, что игрок пропустил целый месяц.
Умтити в последнее время преследует череда травм, из-за чего он потерял место в основе. Также клуб готов продать его в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Умтити не провел за каталонцев ни одного матча.
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|8
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|Барселона
|7
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|Севилья
|7
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|Атлетик Бильбао
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|11
|10
|Леванте
|8
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|Осасуна
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|Хетафе
|8
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|Сельта Виго
|8
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|Бетис
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|Мальорка
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