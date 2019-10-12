Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити близок к возвращению в строй после очередной травмы.

Как сообщает Marca, 25-летний француз должен возобновить тренировки на следующей неделе. Напомним, что игрок пропустил целый месяц.

Умтити в последнее время преследует череда травм, из-за чего он потерял место в основе. Также клуб готов продать его в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Умтити не провел за каталонцев ни одного матча.

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