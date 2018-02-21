Умтити: "Дома у "Барселоны" будет больше пространства для организации атак"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити подвел итоги первого матча против "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов (1:1).

По словам француза, в ответной игре команды покажут более открытый футбол.

"Мы знали, что будем играть против хорошей команды, которая компактно действует в обороне и попытается нас обыграть. Так и случилось. У нас было владение мячом, но мы не знали, как создать много моментов. У соперника было несколько возможностей. К счастью, нам удалось забить и теперь мы будем хорошо подготовлены к ответной встрече. Это будет опять очень важная игра в плане тактики, но "Челси" придется создавать больше возможностей, чтобы забить. Дома у "Барселоны" будет больше пространства для организации атак", - сказал он.

Напомним, "Бавария" разгромила "Бешикташ" со счетом 5:0. | soccernews.ru