Умтити: "Если ты играл за "Барселону", это не значит, что ты не можешь перейти в "Реал"

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Умтити: "Если ты играл за "Барселону", это не значит, что ты не можешь перейти в "Реал"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити выразил мнение, что прошлое нападающего ПСЖ Неймара, связанное с каталонским клубом, никак не препятствует его возможному переходу в мадридский "Реал".

"В футболе всё возможно. Тот факт, что ты играл за "Барселону", не значит, что ты не можешь перейти в "Реал". Если сам Неймар хочет перейти и "Реал" хочет его подписать, то сделка состоится" - сказал Умтити.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Неймара может обойтись "Реалу" в 300-400 миллионов евро, что станет новым мировым рекордом.

Не пропустите: Умтити высказался о своем будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru

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