Умтити этим летом мог покинуть "Барселону"

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Умтити этим летом мог покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити рассказал, что этим летом им интересовался "Лион", однако до сделки так и не дошло.

"Были разговоры с "Лионом", но без конкретики. У меня высокий ценник, но я не хочу, чтобы меня считали жертвой", - цитирует игрока Mundo Deportivo.

Напомним, в этом сезоне 26-летний футболист не выходил на поле из-за повреждения ноги. Его трансферная стоимость - 20 миллионов евро.

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