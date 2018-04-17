Умтити готов принять предложение "Реала"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити готов принять предложение мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний бек "сине-гранатовых" вполне не против перебраться на "Сантьяго Бернабеу", где готовы удовлетворить его требования по зарплате. Однако одним из условий своего перехода в королевский клуб француз назвал предоставление ему безоговорочного места в стартовом составе "сливочных".

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 37 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" намерена отложить переговоры с Умтити по новому контракту. | soccernews.ru