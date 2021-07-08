Умтити готов уйти из "Барселоны"
Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити согласен перейти в другой клуб на правах аренды, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, изначально футболист не хотел уходить, но руководство клуба сообщила на него, что больше не рассчитывает на него.
Если Умтити перейдет в другой клуб, то "Барселона" все равно будет платить часть от его зарплаты, которая составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов.
В прошлом сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Барселона" продала защитника в "Альмерию". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 июля
-
Стерлинг высказался о спорном пенальти в матче Англия - Дания
-
Арбитр ошибочно назначил решающий пенальти в матче Англия - Дания (фото)
-
Умтити готов уйти из "Барселоны"
-
"Зенит" теряет Азмуна
-
Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы
-
Определились финалисты Евро-2020
-
1
Англия обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020
-
"Роме" и "Милану" предложили трансферную цель ЦСКА
-
Пикфорд установил рекорд сборной Англии
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Педри
-
ЦСКА может предложить Щенникова "Интеру"
-
Победы "Легии", "Нефтчи" и "Лудогорца": все результаты квалификации Лиги чемпионов от 7 июля
-
Бакка покинул "Вильярреал"
-
"Лион" определился с ценой на Ауара. Игроком интересуются топ-клубы
-
Зарема высмеяла стратегию развития "Локомотива"
-
"Локомотив" проиграл греческому клубу в товарищеском матче
-
ПСЖ определился со стратегией по трансферу Погба
-
Нападающий киевского "Динамо" перешел в "Эйбар"
-
Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14