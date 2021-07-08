Умтити готов уйти из "Барселоны"

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Умтити готов уйти из "Барселоны"

Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити согласен перейти в другой клуб на правах аренды, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, изначально футболист не хотел уходить, но руководство клуба сообщила на него, что больше не рассчитывает на него.

Если Умтити перейдет в другой клуб, то "Барселона" все равно будет платить часть от его зарплаты, которая составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов.

В прошлом сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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