Умтити: "Гризманн будет важным членом любой команды"

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Умтити: "Гризманн будет важным членом любой команды"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити положительно относится к возможному переходу форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонский клуб.

"Гризманн является великолепным футболистом. Мы знаем таланты Антуана - он будет важным членом любой команды. Гризманн очень помог бы нам в "Барселоне" - приводит слова Умтити AS.

По некоторым данным, Гризманн уже согласовал с "Барселоной" пятилетний контракт. 

Не пропустите: Умтити прокомментировал возможное продление контракта с "Барселоной". | http://soccernews.ru

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