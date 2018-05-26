Умтити: "Гризманн будет важным членом любой команды"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити положительно относится к возможному переходу форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонский клуб.

"Гризманн является великолепным футболистом. Мы знаем таланты Антуана - он будет важным членом любой команды. Гризманн очень помог бы нам в "Барселоне" - приводит слова Умтити AS.

По некоторым данным, Гризманн уже согласовал с "Барселоной" пятилетний контракт.

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