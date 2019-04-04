Умтити хочет остаться в "Барселоне"

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Умтити хочет остаться в "Барселоне"

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не собирается уходить из клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб готов расстаться с французом за 70-90 миллионов евро. Продажей Умтити "Барселона" надеется пополнить трансферный бюджет и освободить место в составе для возможного новичка команды Маттейса де Лигта. Кроме того, в "Барселоне" недовольны тем, что Умтити отказался делать операцию, несмотря на проблемы с коленом.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему Умтити проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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