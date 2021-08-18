Умтити хочет перейти в команду из Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Будущее французского защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити остается неопределенным.

Как сообщает Тони Хуанмарти, француз хочет в команду, которая выступает в Лиге чемпионов в том случае, если покинет стан сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что если в течении недели защитник не найдет себе новую команду, то "Барса" в одностороннем порядке разорвет с ним контракт.

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