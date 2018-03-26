Умтити хочет стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны"

Теги самюэль умтитибарселона

Умтити хочет стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны"Каталонская "Барселона" начала переговоры о продлении контракта со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити.

Однако, как информирует sport.es, обсуждение условий нового соглашения между клубом и 24-летним беком будет весьма непростым, так как футболист потребовал солидной прибавки к своей зарплате, желая стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "сине-гранатовых".

В нынешнем сезоне Умтити сыграл 33 матча за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов