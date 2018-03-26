Умтити хочет стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны"

Каталонская "Барселона" начала переговоры о продлении контракта со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити.

Однако, как информирует sport.es, обсуждение условий нового соглашения между клубом и 24-летним беком будет весьма непростым, так как футболист потребовал солидной прибавки к своей зарплате, желая стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "сине-гранатовых".

В нынешнем сезоне Умтити сыграл 33 матча за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити. | soccernews.ru