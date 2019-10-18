Умтити и Фирпо восстановились после травм и могут сыграть в матче против "Эйбара"

Теги барселонасамюэль умтитихуниор фирпо

Умтити и Фирпо восстановились после травм и могут сыграть в матче против "Эйбара"

Защитники "Барселоны" Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо восстановились после травм и готовы участвовать в полноценных матчах команды.

Отметим, что главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде уже включил футболистов в заявку на завтрашний матч с "Эйбаром".

Умтити в последний раз выходил на поле в составе "Барселоны" в мае 2019 года, Фирпо - 28 сентября.

Завтра, 19 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании "Эйбар" - "Барселона" на стадионе "Ипуруа". Встреча начнется в 14:00 (мск).

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