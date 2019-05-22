Умтити и Ракитич намерены остаться в "Барселоне"

Теги барселонасамюэль умтитииван ракитичтрансферы

Умтити и Ракитич намерены остаться в "Барселоне"

Игроки "Барселоны" французский защитник Самуэль Умтити и хорватский полузащитник Иван Ракитич не собираются покидать каталонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведения издания, оба футболиста намерены бороться за место в составе. Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать обоих игроков летом, чтобы получить средства на трансферы.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. На счету 25-летнего Умтити один голевой пас в 14 поединках.

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