Умтити интересен двум итальянским клубам

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Умтити интересен двум итальянским клубам

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может сменить команду в ближайшее время, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на 27-летнего француза претендуют туринский "Ювентус" и "Милан".

Однако оба клуба будут готовы подписать футболиста только в том случае, если он станет свободным агентом.

Контракт Умтити с "Барсой" рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он не провёл ни одного матча.

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