Умтити: "Мбаппе - феномен"

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Умтити: "Мбаппе - феномен"Защитник сборной Франции Самюэль Умтити выделил игру на Чемпионате Мира в России партнера по команде Килиана Мбаппе.

"Я думаю, что он - феномен. То, что он делает в своем возрасте - это чудовищно. Он будет помогать нам еще долгие годы. На этом турнире он действительно был отличным игроком", - цитирует 24-летнего бека "трехцветных" Get Football News France.

Напомним,  Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru

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