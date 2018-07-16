Умтити: "Мбаппе - феномен"

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити выделил игру на Чемпионате Мира в России партнера по команде Килиана Мбаппе.

"Я думаю, что он - феномен. То, что он делает в своем возрасте - это чудовищно. Он будет помогать нам еще долгие годы. На этом турнире он действительно был отличным игроком", - цитирует 24-летнего бека "трехцветных" Get Football News France.

Напомним, Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru