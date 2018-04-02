Умтити: "Меня хочет подписать не только "Манчестер Юнайтед", но и другие клубы"

Теги барселонаманчестер юнайтедсамюэль умтити

Умтити: "Меня хочет подписать не только "Манчестер Юнайтед", но и другие клубы"Ведущий защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити дал комментарий по своему будущему.

"Меня хочет подписать не только "Манчестер Юнайтед", но и другие клубы. Однако мое внимание полностью сосредоточено на "Барселоне". Переговоры о продлении контракта еще не начались. Сумма отступных за меня - достаточно низкая, но об этом я не беспокоюсь, я сосредоточен на игре", - цитирует 24-летнего бека independent.ie.

Напомним, Умтити пошел на уступки "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов