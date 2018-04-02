Умтити: "Меня хочет подписать не только "Манчестер Юнайтед", но и другие клубы"

Ведущий защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити дал комментарий по своему будущему.

"Меня хочет подписать не только "Манчестер Юнайтед", но и другие клубы. Однако мое внимание полностью сосредоточено на "Барселоне". Переговоры о продлении контракта еще не начались. Сумма отступных за меня - достаточно низкая, но об этом я не беспокоюсь, я сосредоточен на игре", - цитирует 24-летнего бека independent.ie.

Напомним, Умтити пошел на уступки "Барселоне". | soccernews.ru