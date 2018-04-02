Умтити: "Много говорим с Гризманном о "Барселоне"

Теги барселонаантуан гризманнсамюэль умтитиатлетико мадрид

Умтити: "Много говорим с Гризманном о "Барселоне"Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити прокомментировал возможный переход в стан "сине-гранатовых" своего партнера по национальной сборной Франции Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".

"Я оказался в роли агента Гризманна! Это правда, что мы много говорим о "Барсе", но это было мое желание узнать, что он думает о клубе. Если он придет, мы будем играть с шестью игроками атаки в составе", - цитирует 24-летнего бека goal.com.

Напомним, Умтити назвал лучший момент своей карьеры. | soccernews.ru

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