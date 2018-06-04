Умтити: "Много разговариваю с Гризманном"

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Умтити: "Много разговариваю с Гризманном"Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити высказался о возможном переходе форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в свой клуб.

"Я много разговариваю с Гризманном, но не по поводу его возможного трансфера. Мы разговариваем о других вещах - еде, о том, что мы делаем. Меня этот вопрос не волнует. Он - фантастический игрок, он может принести пользу любой команде мира. Если он захочет прийти, это будет фантастикой", - цитирует 24-летнего бека "сине-гранатовых" fichajes.com.

Напомним, Умтити прокомментировал продление контракта с "Барселоной". | soccernews.ru

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