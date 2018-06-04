Умтити: "Много разговариваю с Гризманном"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити высказался о возможном переходе форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в свой клуб.

" Я много разговариваю с Гризманном, но не по поводу его возможного трансфера. Мы разговариваем о других вещах - еде, о том, что мы делаем. Меня этот вопрос не волнует. Он - фантастический игрок, он может принести пользу любой команде мира. Если он захочет прийти, это будет фантастикой ", - цитирует 24-летнего бека "сине-гранатовых" fichajes.com.

Напомним, Умтити прокомментировал продление контракта с "Барселоной". | soccernews.ru