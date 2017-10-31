Умтити может перебраться в АПЛ

Теги самюэль умтитибарселона

Умтити может перебраться в АПЛЗащитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний бек "сине-гранатовых" получил заманчивое предложение от одного из топ-клубов Туманного Альбиона, который готов заплатить за него 60 миллионов евро - сумму, которая прописана в качестве клаусулы в контракте француза.

Напомним, спортдир "Барселоны" в очередной раз просмотрел игру двух игроков "РБ Лейпциг". | soccernews.ru

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