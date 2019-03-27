Умтити может перейти в "Арсенал" этим летом

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, возможно, покинет клуб этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, на 25-летнего француза нацелился "Арсенал". Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" также заинтересован в игроке.

Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Лиона" за 25 миллионов евро. Контракт француза с каталонским клубом действует до лета 2023 клуба.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 10 играх, отметившись 1 ассистом.

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