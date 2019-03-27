Умтити может перейти в "Арсенал" этим летом
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, возможно, покинет клуб этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, на 25-летнего француза нацелился "Арсенал". Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро.
Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" также заинтересован в игроке.
Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Лиона" за 25 миллионов евро. Контракт француза с каталонским клубом действует до лета 2023 клуба.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 10 играх, отметившись 1 ассистом.
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|Команда
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|31
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|30
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|3
|Тоттенхэм
|30
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|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
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|Хаддерсфилд Таун
|31
|14