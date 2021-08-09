Умтити может перейти в "Бешикташ"

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Будущее французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити остается неопределенным.

Как сообщает издание Sport, турецкий "Бешикташ" в аренде футболиста и даже готов выплачивать большую часть его зарплаты.

По информации источника, каталонский клуб интересует вариант, при котором нагрузка на зарплатную ведомость от Умтити исчезнет полностью.

Переговоры продолжаются.

Вчера перед и во время матча с "Ювентусом" в Кубке Жоана Гампера фанаты освистали Умтити.

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