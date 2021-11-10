Умтити может перейти в португальский топ-клуб

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Умтити может перейти в португальский топ-клуб

Фото: инстаграм Самюэля Умтити/Автор неизвестен

Лиссабонская "Бенфика" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити, сообщает журналист Педру Алмейды в своем твиттере.

По сведениям источника, португальский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Бенфики" Умтити может заменить бразильца Лукаса Вериссимо, который пропустит остаток сезона из-за травмы.

В нынешнем сезоне 27-летний Умтити не провел за "Барселону" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 

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