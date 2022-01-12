Умтити может уйти из "Барселоны", несмотря на продление контракта

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Умтити может уйти из "Барселоны", несмотря на продление контракта

Фото: инстаграм Самюэля Умтити/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист рассматривает вариант с уходом в аренду из-за недостаточного количества игровой практики. Интерес к игроку проявляют "Милан" и "Ньюкасл".

Напомним, что ранее Умтити продлил контракт с "Барселоной" до лета 2026 года с понижением зарплаты.

В нынешнем сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" один матч.

Не пропустите: "Барселона" интересуется бразильским хавбеком, который играл за "Челси". | http://soccernews.ru
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