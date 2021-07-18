Умтити может вернутся в чемпионат Франции

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, французский футболист каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации источника, игроком заинтересован его бывший клуб "Лион".

Однако французский клуб не может себе позволить полноценный трансфер игрока, поэтому надеется взять защитника в аренду.

Также отмечается, что "Лион" не сможет платить французу всю его зарплату (12 миллионов евро) и хочет платить Умтити примерно 50% его заработной платы: оставшуюся половину в таком случае будет платить каталонский клуб.

Напомним, что "Барса" купила защитника за 25 миллионов евро в 2016 году из "Лиона".

В прошлом сезоне француз сыграл 13 матчей за "блауграну" в Примере, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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