Умтити может вернутся в чемпионат Франции
Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен
Как сообщает Diario Sport, французский футболист каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
По информации источника, игроком заинтересован его бывший клуб "Лион".
Однако французский клуб не может себе позволить полноценный трансфер игрока, поэтому надеется взять защитника в аренду.
Также отмечается, что "Лион" не сможет платить французу всю его зарплату (12 миллионов евро) и хочет платить Умтити примерно 50% его заработной платы: оставшуюся половину в таком случае будет платить каталонский клуб.
Напомним, что "Барса" купила защитника за 25 миллионов евро в 2016 году из "Лиона".
В прошлом сезоне француз сыграл 13 матчей за "блауграну" в Примере, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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|Хетафе
|20
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|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|20
|14