Умтити может вернуться в родной клуб

Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен

"Лион" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, французский клуб намерен арендовать футболиста на год. При этом "Лион" готов платить ему половину зарплаты, которая составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов. Оставшуюся часть зарплат будет платить "Барселона".

27-летний Умтити является воспитанником "Лиона". В "Барселону" он перешел летом 2016 года за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне Умтити провел 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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