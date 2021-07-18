Умтити может вернуться в родной клуб
Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен
"Лион" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, французский клуб намерен арендовать футболиста на год. При этом "Лион" готов платить ему половину зарплаты, которая составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов. Оставшуюся часть зарплат будет платить "Барселона".
27-летний Умтити является воспитанником "Лиона". В "Барселону" он перешел летом 2016 года за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне Умтити провел 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|1
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14