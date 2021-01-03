Умтити может вернуться во Францию

"Ницца" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб может арендовать Умтити в зимнее трансферное окно. "Ницца" ищет центрального защитника, который сможет заменить травмированного Данте, выбывшего из строя на несколько месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.

В нынешнем сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" всего три матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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