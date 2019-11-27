Умтити намекнул на возможный уход из "Барселоны"
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити заявил, что он может задуматься о смене клуба, если не будет получать достаточного количества игрового времени.
"Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я бы с радостью завершил карьеру в "Барселоне", но я молод и должен играть, завоевывать трофеи", - приводит слова Умтити Be Soccer.
26-летний Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
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|2
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|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6