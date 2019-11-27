Умтити намекнул на возможный уход из "Барселоны"

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити заявил, что он может задуматься о смене клуба, если не будет получать достаточного количества игрового времени.

"Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я бы с радостью завершил карьеру в "Барселоне", но я молод и должен играть, завоевывать трофеи", - приводит слова Умтити Be Soccer.

26-летний Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: В "Ювентусе" оценили вероятность трансфера Ракитича. | http://soccernews.ru