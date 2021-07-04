Умтити намерен пожаловаться в ФИФА, если "Барселона" разорвет с ним контракт

3 Теги барселонасамюэль умтити

Умтити намерен пожаловаться в ФИФА, если "Барселона" разорвет с ним контрактФото: инстаграм Умтити

"Барселона" столкнется с проблемами при попытке избавиться от защитника Самюэля Умтити.

По сведениям Diario Sport, француз не собирается покидать клуб, несмотря на желание "Барсы" разорвать с ним контракт. Если каталонцы расторгнут с ним соглашение в одностороннем порядке, то Умтити намерен обратиться в ФИФА.

Отметим, что контракт Умтити с клубом рассчитан до лета 2023 года. За это время он заработает 16 миллионов евро после уплаты налогов.

Умтити потерял место в основе после ЧМ-2018. Игроку требовалась операция, однако он прибегнул к консервативному лечению, чтобы сыграть на турнире.

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Комментарии

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ClonLosyasha
ClonLosyasha

Пусть барсюки преклонят перед ним колени.

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ClonLosyasha
ClonLosyasha

Пусть барсюки преклонят перед ним колени.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

ай,жалуйца ... хсуефа - гонторха меци ... ))))

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