Умтити намерен пожаловаться в ФИФА, если "Барселона" разорвет с ним контракт
Фото: инстаграм Умтити
"Барселона" столкнется с проблемами при попытке избавиться от защитника Самюэля Умтити.
По сведениям Diario Sport, француз не собирается покидать клуб, несмотря на желание "Барсы" разорвать с ним контракт. Если каталонцы расторгнут с ним соглашение в одностороннем порядке, то Умтити намерен обратиться в ФИФА.
Отметим, что контракт Умтити с клубом рассчитан до лета 2023 года. За это время он заработает 16 миллионов евро после уплаты налогов.
Умтити потерял место в основе после ЧМ-2018. Игроку требовалась операция, однако он прибегнул к консервативному лечению, чтобы сыграть на турнире.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14