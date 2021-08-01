Умтити назвал "Барселоне" условие для своего ухода

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Умтити назвал "Барселоне" условие для своего ухода

Фото: инстаграм Самюэля Умтити/Автор неизвестен 

Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити определился с условием для ухода из каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист согласен перейти в клуб, который примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, либо будет бороться за чемпионский титул в своем чемпионате.

За последние недели Умтити получил предложения от трех клубов, но ни одно из них его не устроило. Напомним, что "Барселона" хочет избавиться от 27-летнего француза, так как его зарплата составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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