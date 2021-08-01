Умтити назвал "Барселоне" условие для своего ухода
Фото: инстаграм Самюэля Умтити/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити определился с условием для ухода из каталонского клуба, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист согласен перейти в клуб, который примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, либо будет бороться за чемпионский титул в своем чемпионате.
За последние недели Умтити получил предложения от трех клубов, но ни одно из них его не устроило. Напомним, что "Барселона" хочет избавиться от 27-летнего француза, так как его зарплата составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14