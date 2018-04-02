Умтити назвал лучший момент своей карьеры

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити назвал лучший момент его карьеры за время выступлений на "Камп Ноу".

" Противостояние с ПСЖ? Это был мой лучший момент, который я смог провести в "Барселоне". Это лучший момент моей карьеры. Этот камбэк очень многое значит для меня. В жизни и в футболе все возможно. Когда мы проиграли 0:4 в первом матче, все в клубе чувствовали, что выход в следующую стадию еще возможен ", - цитирует 24-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Умтити прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru