Умтити назвал лучший момент своей карьеры
Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити назвал лучший момент его карьеры за время выступлений на "Камп Ноу".
"Противостояние с ПСЖ? Это был мой лучший момент, который я смог провести в "Барселоне". Это лучший момент моей карьеры. Этот камбэк очень многое значит для меня. В жизни и в футболе все возможно. Когда мы проиграли 0:4 в первом матче, все в клубе чувствовали, что выход в следующую стадию еще возможен", - цитирует 24-летнего бека Le 10 Sport.
Напомним, Умтити прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru
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